Maltempo, strage in Calabria: tre dispersi trovati lontani dalle gole, non si erano resi conto della tragedia

21 agosto 2018 16:02

Calabria, torrente travolge escursionisti: tre dispersi trovati lontani dalle gole, non si erano resi conto della tragedia

Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi deciso di accamparsi in una zona lontana da quella delle Gole del Raganello. Come si apprende dai vigili, sono stati trovati illesi e ieri non si sono resi conto di quanto avvenuto nella zona del torrente.