Previsioni Meteo, tutti i dettagli sul weekend e la settimana di Ferragosto: continua l’instabilità

10 agosto 2018 14:21

Previsioni Meteo Ferragosto: forte maltempo su gran parte d’Italia anche la prossima settimana

Previsioni Meteo – Siamo a pochi giorni da Ferragosto e la settimana “clou” delle festività estive è all’insegna dell’instabilità: continuerà anche nei prossimi giorni e la prossima settimana il maltempo, con piogge e temporali sparsi a macchia di leopardo da Nord a Sud. Intanto stamattina le temperature minime dopo tanti giorni di super caldo sono tornate su valori più freschi al Nord, dove all’alba la colonnina di mercurio ha raggiunto i +15°C ad Aosta, +17°C a Rovereto, Poggio Renatico (Ferrara), Besnate (Varese), Illasi (Verona), Fenegrò (Como) e Breganze (Vicenza), +18°C a Torino, Ferrara, Trento, Biella, Imola, Sondrio, Crevalcore (Bologna) e Portogruaro (Venezia). Adesso, però, ha ricominciato a fare caldo nelle ore diurne soprattutto al Sud dove spiccano i +37°C di Foggia e i +35°C di Matera.

Nel pomeriggio avremo forti temporali al Nord/Est, sulle Alpi al confine tra Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia GIulia e Austria, e sull’Appennino centro/meridionale, in modo particolare sul versante Adriatico tra Marche, Abruzzo e Molise ma anche nelle zone interne di Campania e Calabria.

Domani, Sabato 11 Agosto, il maltempo sarà più diffuso sin dalla mattina al Nord/Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia) ma anche in Liguria, e al Sud soprattutto in Calabria. Nel pomeriggio avremo temporali sulle Dolomiti, ancora al Nord/Est, e più intensi al Sud sull’Appennino tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia centro/orientale.

L’instabilità proseguirà anche Domenica 12 e Lunedì 13 soprattutto al Nord, con forti temporali tra Alpi e pianura Padana, mentre è confermato il più serio peggioramento di Martedì 14 Agosto al Centro/Nord con forti temporali sin dal mattino in Liguria, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel giorno di Ferragosto, Mercoledì 15, i fenomeni più estremi si concentreranno al Centro estendendosi anche al Sud in serata. Le temperature diminuiranno sensibilmente, rendendo off-limits le scampagnate all’aria aperta. Sembrerà una di quelle giornate di festa incerte, in tipico stile Pasquetta più che Ferragosto. Nei prossimi giorni potremo delineare meglio i dettagli Regione per Regione. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: