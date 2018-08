Previsioni Meteo Ferragosto, forte maltempo in tutt’Italia tra Martedì 14 e Mercoledì 15 Agosto

12 agosto 2018 17:00

Previsioni Meteo Ferragosto, confermato il forte maltempo sull’Italia nei giorni “clou” delle festività dell’estate 2018: le mappe e gli ultimi aggiornamenti

Previsioni Meteo Ferragosto – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano il maltempo in arrivo nei prossimi giorni sull’Italia, a causa di una perturbazione nord Atlantica che tra Martedì 14 e Mercoledì 15 Agosto provocherà forti piogge e temporali in tutto il Paese. Ma già nei giorni precedenti, a partire da oggi stesso, avremo maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi in modo particolare nelle ore pomeridiane.

Domani, Lunedì 13 Agosto, forti temporali colpiranno un po’ tutto il Nord a partire dal Nord/Ovest in mattinata, e fino al Nord/Est in serata. Martedì 14 Agosto ancora una volta sarà il Nord ad essere interessato dal maltempo, in estensione anche al Centro su Toscana, Marche e Umbria sin dalla mattinata.

Nel giorno di Ferragosto, Mercoledì 15, il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro/Sud con forti temporali pomeridiani e temperature in sensibile diminuzione. L’instabilità proseguirà anche Giovedì 16. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: