Previsioni Meteo, scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate: arriva il “Ciclone di Ferragosto”, forte maltempo in Calabria e Sicilia

11 agosto 2018 21:00

Previsioni Meteo, sarà un Ferragosto di maltempo sull’Italia: scatta l’allerta, i primi dettagli

Previsioni Meteo- Scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo tradizionale del 15 Agosto solitamente stabile e soleggiato. Così non sarà quest’anno, in cui invece dominerà il maltempo e le temperature diminuiranno sensibilmente.

Già da Martedì 14 Agosto avremo forti piogge e temporali su tutto il Centro/Nord, dopo l’instabilità che comunque proseguirà dal weekend all’inizio della prossima settimana provocando maltempo anche Lunedì 13. Mercoledì 15, poi, il maltempo si estenderà al Centro/Sud con forti piogge e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Giovedì 16 proseguirà su gran parte del Paese sotto forma di instabilità pomeridiana, per la “coda” lasciata dal ciclone in scivolamento verso i Balcani meridionali e la Grecia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: