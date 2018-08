11 agosto 2018 14:36

Previsioni Meteo, confermato il forte maltempo di Ferragosto in Calabria e Sicilia: un peggioramento che rischia di sconquassare le vacanze italiane

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti continuano a confermare la possibilità di subire un attacco instabile proprio in prossimità di Ferragosto, coinvolgendo gran parte della nostra Penisola a partire proprio dal Nord Italia da Lunedì 13 Agosto, favorendo così la formazione di temporali diffusi e anche molto forti a causa dell’elevata calura presente nei medi/bassi strati. Infatti non è escluso che il caldo preesistente possa dar vita a fenomeni estremi come grandinate, nubifragi e locali trombe d’aria o marine. Dagli ultimi aggiornamenti però è da precisare che non si tratterà di una perturbazione molto organizzata, ma comunque sarà in grado di far abbassare i geopotenziali e portare violenti temporali su molte delle nostre regioni, associati ad un deciso calo delle temperature. Tra Martedì 14 e Giovedì 16 Agosto il fronte temporalesco si sposterà al Centro/Sud dove avremo anche qui la comparsa di acquazzoni diffusi che andranno ad accentuarsi ulteriormente nelle ore pomeridiane, ed un calo delle temperature seppur meno marcato rispetto al Nord. Da precisare che l’arrivo di questa perturbazione non segnerà la fine dell’estate in quanto la durata della sua permanenza in Italia non dovrebbe superare una settimana. A seguire, infatti, è molto probabile il ritorno di masse d’aria più calde e stabili di origine africana, ma con il rischio che nuove gocce fredde possano giungere sulla nostra Penisola determinando la formazione di una notevole attività temporalesca nelle ore pomeridiane, specie al Centro/Sud. Dunque, una previsione per Ferragosto non di certo favorevole ai milioni di italiani che decideranno di trascorrere la settimana festiva fuori porta. In attesa nei prossimi giorni di ulteriori aggiornamenti per delineare un quadro più chiaro sulle zone maggiormente colpite da questo break temporalesco.