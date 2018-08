Previsioni Meteo, Agosto prende una brutta piega: altro che estate, forte maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto in Calabria e Sicilia

8 agosto 2018 22:00

Previsioni Meteo: è un Agosto senza estate, forte maltempo non solo questa ma anche la prossima settimana in tutt’Italia

Previsioni Meteo Agosto – Prende una brutta piega il mese “clou” delle vacanze estive: il maltempo continuerà a caratterizzare quest’Agosto 2018 non solo per tutta questa settimana, ma anche la prossima. Una perturbazione nord Atlantica spazzerà via l’ondata di caldo che da una settimana attanaglia l’Europa occidentale, provocando tra oggi pomeriggio e domani sera violentissimi temporali soprattutto in Francia, ma anche in Spagna, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera e molte zone d’Italia. Oggi pomeriggio avremo nuovi violenti fenomeni temporaleschi sparsi da Nord a Sud a macchia di leopardo su tutto il nostro territorio nazionale, domani si ripeteranno temporali convettivi pomeridiani ma al Nord avremo un maltempo più organico e strutturato per l’arrivo di questa fresca perturbazione nord/occidentale. Il caldo si sposterà sui Balcani e nell’Europa nord/orientale, ma le prospettive a medio e lungo termine evidenziano una persistenza dell’instabilità sull’Italia anche nel weekend e poi una nuova violenta ondata temporalesca la prossima settimana, a partire da Martedì 14 Agosto al Nord, mentre nel giorno di Ferragosto – Mercoledì 15 – con ogni probabilità avremo piogge e temporali su gran parte del Paese, e soprattutto al Centro/Sud. E il maltempo proseguirà ancora per tutta la prossima settimana, almeno fino al 20 Agosto con instabilità particolarmente marcata, violenti temporali pomeridiani e temperature decisamente più fresche rispetto a quelle di questi giorni.

Insomma, sembra un finale di stagione anticipato per un’Estate che non è mai decollata sul serio. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: