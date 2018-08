Previsioni Meteo, Agosto inizia col botto ma l’Italia è spaccata in due: fresco e temporali in Calabria e Sicilia, super caldo al Nord

1 agosto 2018 18:31

Previsioni Meteo, Agosto inizia col botto ma l’Italia è spaccata in due: super caldo fino a +40°C al Centro/Nord, più fresco e temporali al Sud

Previsioni Meteo – Agosto inizia col botto, è una giornata caldissima al Centro/Nord Italia dove la temperatura ha già raggiunto +39°C a Mantova, Merano, Follonica ed Empoli, +38°C a Firenze, Padova, Grosseto e Tarquinia, +37°C a Roma, Verona, Ferrara, Udine, Trento, Rovereto, Pordenone, Gorizia, Jesi, Anguillara Sabazia e Gorizia, +36°C a Milano, Torino, Venezia, Bologna, Brescia, Perugia, Pisa, Bolzano, Siena, Modena, Cremona, Treviso, Guidonia, Reggio Emilia, Tivoli, Alatri, Ceprano e Orvieto. Tutto un altro clima al Sud, dove le temperature si mantengono decisamente più fresche, intorno ai +30/+31°C nelle massime lungo le coste di Puglia, Calabria e Sicilia e con qualche temporale nelle zone interne (in Sicilia sta persino grandinando).

Una situazione che persisterà nei prossimi giorni: una grande vampata di caldo sta per interessare tutta l’Europa sud/occidentale tra Portogallo, Spagna e Francia, dove nel weekend le temperature subiranno una tremenda impennata ed è alto l’allarme di nuovi disastrosi incendi. L’Italia rimarrà ai margini di quest’ondata di caldo che, comunque, farà nuovamente aumentare le temperature soltanto al Centro/Nord. Al Sud, invece, persisteranno fresche infiltrazioni balcaniche con temperature inferiori di 2-3°C rispetto alle medie del periodo e fenomeni d’instabilità sempre più diffusi, con piogge e temporali a tratti intensi nelle ore pomeridiane. L’Italia inizia questo mese di Agosto letteralmente spaccata a metà, e se vogliamo anche rovesciata rispetto ai tradizionali standard climatici: super caldo al Nord, oltre 6-7°C in meno e instabilità al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: