Previsioni Meteo, weekend di metà Agosto con forti temporali in Calabria e Sicilia: rischio bombe d’acqua pomeridiane

11 agosto 2018 14:42

Previsioni Meteo, weekend di metà Agosto con forti temporali al Nord e al Sud: rischio bombe d’acqua pomeridiane in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – La penisola italiana vive il fine settimana centrale di questo mese di Agosto, a pochi giorni da Ferragosto, con l’ombra dell’instabilità pomeridiana che sia oggi che domani alimenterà forti temporali su molte zone del Paese. In modo particolare, oggi avremo forti temporali al Sud mentre domani i più intensi saranno al Nord. Schiarite più ampie nelle Regioni centrali, dove infatti farà più caldo con temperature massime che arriveranno fino a +36°C a Roma, Latina e Frosinone, +35°C a Firenze, Perugia, L’Aquila, Pescara, Terni e Arezzo. Oggi pomeriggio i temporali al Sud interesseranno le zone interne dell’Appennino in modo particolare tra Basilicata e Calabria. Domani invece al Nord i fenomeni saranno più diffusi sin dal mattino su gran parte della pianura Padana. Sarà un weekend di forte maltempo anche in altre aree d’Europa: dall’Irlanda al Galles fino alla Bretagna francese, ma anche sui Pirenei, nella Spagna orientale e su tutto il Maghreb dove si verificheranno piogge torrenziali in Algeria e Marocco, fin nell’entroterra desertico del Sahara flagellato da oltre una settimana da abbondanti precipitazioni. Con il gran caldo che s’è spostato ai confini del Circolo Polare Artico, sembra proprio un’estate alla rovescia…

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: