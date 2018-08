Serie C: il 26 agosto la Reggina si presenta alla città

23 agosto 2018 12:05

La presentazione della Reggina avverrà il 26 agosto sul Lungomare Italo Falcomatà. L’evento, presentato da Marco Mauro, vedrà la partecipazione del noto attore calabrese Gennaro Calabrese che continuerà il proprio show a partire dalle 23

La Reggina si presenta alla città. Dopo le tappe in Provincia, il Club incontra i tifosi amaranto in occasione dell’evento “S’intesi” la tre giorni civica promossa dalle associazioni Reset e La Svolta, insieme alle realtà più attive e presenti sul territorio della Città di Reggio Calabria. Dal 24 al 26 agosto, tre giorni di dibattito, di incontro e di confronto con tutte quelle che sono le “forze attive” presenti in città. Per il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà: “S’intesi è il trionfo del civismo. La presentazione della compagine amaranto avverrà il 26 agosto alle ore 22 sul Lungomare Italo Falcomatà, nell’area della stazione Lido. L’evento, presentato da Marco Mauro, vedrà la partecipazione del noto attore calabrese Gennaro Calabrese che continuerà il proprio show a partire dalle 23.