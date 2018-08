Tragedia di Ponte Morandi: gli aeroporti di Sicilia e Calabria promuovono il turismo nel capoluogo ligure

30 agosto 2018 18:14

Gli aeroporti di Sicilia e Calabria sposano l’iniziativa per dare visibilità alle bellezze del capoluogo ligure dopo la tragedia di Ponte Morandi

Dare visibilità alle bellezze di Genova e invogliare i potenziali turisti a visitare il capoluogo ligure: è questo l’obiettivo della campagna “#VolaaGenova / #FlytoGenoa”, promossa da Aeroporto di Genova e Assaeroporti, l’Associazione italiana delle società di gestione aeroportuale.

“All’indomani della tragedia di Ponte Morandi ci siamo resi conto che era necessario dare visibilità

positiva alla nostra bellissima città e fare in modo che al dramma del 14 agosto non seguisse anche

un contraccolpo sul turismo, sempre più importante per l’economia del nostro territorio. – spiega Paolo

Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Per questo abbiamo chiesto ad Assaeroporti e alle

compagnie aeree che volano su Genova di supportarci, pubblicando sui loro canali di

comunicazione messaggi che invoglino a visitare Genova e a scoprire le sue bellezze. Abbiamo

ricevuto tantissime adesioni, cosa di cui siamo profondamente grati ad Assaeroporti e a tutti gli aeroporti

e compagnie aeree che hanno dimostrato la loro vicinanza e il loro supporto alla nostra città”.

Per promuovere il territorio Aeroporto di Genova ha realizzato post dedicati alla città, al Salone Nautico,

all’Acquario di Genova e alla mostra di Palazzo Ducale dedicata a Niccolò Paganini. Il materiale sarà

diffuso sui canali digitali (social network, newsletter e siti internet) dei partner che hanno aderito

al progetto. Inoltre il Comune di Genova ha fornito un video che potrà essere utilizzato sui monitor

degli aeroporti che hanno aderito all’iniziativa e sui canali social di scali e compagnie aeree. La

campagna vedrà anche l’utilizzo dell’HT ufficiale #Genovamorethanthis.

“Come associazione di categoria – afferma Fulvio Cavalleri, Vice Presidente Vicario di Assaeroporti –

abbiamo favorevolmente accolto sin da subito, insieme ai nostri aeroporti associati, l’invito ad

aderire a questa meritevole iniziativa ideata dall’aeroporto di Genova, volendo così dare un forte

segnale di vicinanza e sostegno alla città stessa per l’immane tragedia che l’ha colpita. Ci auguriamo

che il nostro contributo possa accompagnare fattivamente l’intera comunità ligure, che sta affrontando

con coraggio, grande determinazione e passione questa fase di ripresa e pertanto invitiamo i

passeggeri dei nostri aeroporti a scoprire le bellezze della meravigliosa città di Genova e di tutta

la regione”.

Di seguito le Società di gestione aeroportuale che hanno aderito all’iniziativa:

Aeroporti di Puglia (aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto), Aeroporti di Roma (aeroporti di

Fiumicino e Ciampino), Aeroporto di Bologna, Aeroporto di Verona e di Brescia Montichiari, AIRGEST

(aeroporto di Trapani), AIRiminum 2014 (aeroporto di Rimini e San Marino), GEAC (aeroporto di

Cuneo), GEASAR (aeroporto di Olbia), GESAC (aeroporto di Napoli), GESAP (aeroporto di Palermo),

SAC (aeroporto di Catania), SACAL (aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria), SACBO

(aeroporto di Bergamo), SAGA (aeroporto di Pescara), SAGAT (aeroporto di Torino), SAVE (aeroporto

di Venezia), SEA (aeroporti di Malpensa e Linate), SOGAER (aeroporto di Cagliari), SOGEAAL

(aeroporto di Alghero), Toscana Aeroporti (aeroporti di Firenze e Pisa), Trieste Airport (aeroporto di

Trieste).

Queste le compagnie aeree che hanno aderito all’iniziativa:

Air France – KLM, Alitalia, easyJet, Ernest Airlines, Ryanair, S7, Volotea, Vueling Airlines.