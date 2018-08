Serie D: Adriano Polenta nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina

22 agosto 2018 22:00

L’Acr Messina comunica di aver affidato al signor Adriano Polenta l’incarico di nuovo direttore sportivo del club

L’Acr Messina comunica di aver affidato al signor Adriano Polenta l’incarico di nuovo direttore sportivo del club. Polenta è stato direttore sportivo del Trapani nelle ultime stagioni e, prima, diesse dell’Ascoli in serie B nella stagione 2011/12 e collaboratore del direttore generale per l’area tecnica del Bologna in serie A dal 2012 al 2014. In precedenza è stato responsabile scout del Bari (stagione 2010/2011), del Bologna (dal 2001 al 2010), del Torino (2005/2006). Negli anni Novanta ha ricoperto il ruolo direttore sportivo dell’Atletico Catania in C-1 e successivamente del Pisa e della Sambenedettese. Nel suo curriculum due promozioni in serie A, con il Torino nella stagione 2005/2006 e con il Bologna nella stagione 2007/2008.