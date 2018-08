A Pizzo Calabro nasce il vicolo dell’amore, il bacio è obbligatorio

30 agosto 2018 13:56

Sara’ trasformato in vicolo dei baci una ripida scalinata di corso San Francesco nel suggestivo centro storico di Pizzo Calabro

Nasce a Pizzo Calabro il vicolo dell’amore dove il bacio è obbligatorio. Il vicolo dei baci è una ripida scalinata di corso San Francesco nel suggestivo centro storico di Pizzo Calabro. Ne da’ notizia oggi la “Gazzetta del Sud”. L’idea e’ del ricercatore Mimmo Pacifico, presidente dell’associazione culturale “Carta canta” che per valorizzare il paese – conosciuto in tutto il mondo per i gelati ed il celebre tartufo – ha deciso di puntare sui sentimenti ed in particolare sui baci, adornandola con le fotografie e le immagini dei baci piu’ famosi che richiamano il cinema, la letteratura e le canzoni. L L’idea a Mimmo Pacifico e’ venuta osservando i murales presenti in altre realta’ della Calabria e del Vibonese ai quali Pizzo ha inteso “rispondere” con il vicoletto dei baci. Lo stesso dove proprio Pacifico ha dato nel 1968 il suo primo bacio all’attuale consorte. Lo scorso anno sempre a Pizzo aveva ideato il “vicolo degli abbracci”. La corsa di turisti e residenti pronti a scoccare un bacio nel vicoletto, immortalato dall’immancabile selfie, e’ gia’ iniziata.