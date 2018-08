31 agosto 2018 22:30

Il 27 settembre il primo incontro della Piattaforma Tematica Turismo e Cultura in Calabria. Il programma definitivo verrà diffuso nelle prossime settimane

La strategia regionale di innovazione (S3 Calabria) ha inserito Turismo e Cultura fra le aree prioritarie richiamando in particolare le tematiche delle tecnologie per la diagnosi, recupero, gestione e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali insieme alle tecnologie e modelli di co-creazione di nuovi percorsi turistici esperienziali e conoscitivi. Il primo incontro della Piattaforma Tematica regionale dedicata all’area di innovazione Turismo e Cultura è previsto per il 27 settembre (ore 10.30, Centro Congressi Aula Magna dell’Università della Calabria) e sarà un’occasione per avvicinare operatori istituzionali, imprese e ricercatori mettendo a confronto punti di vista regionali e nazionali, come per il Cluster Tecnologico Nazionale TICHE, con le testimonianze concrete delle numerose imprese impegnate nei progetti di R&S finanziati dal POR Calabria in quest’area. L’incontro apre simbolicamente un evento transnazionale di incontri B2B e workshop sulle tecnologie e prodotti per la filiera dei beni culturali (Cultural Heritage Matchmaking), associato alla Notte dei Ricercatori 2018, che offrirà ulteriori opportunità di visibilità e networking. In particolare, oltre agli incontri B2B e ai seminari, sarà disponibile un’area “demo” per presentare applicazioni e soluzioni innovative (per questo evento si rimanda al sito chm2018.b2match.io). Il programma definitivo verrà diffuso nelle prossime settimane.