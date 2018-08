Incredibile a Parghelia: 44enne aggredisce uomo al termine della festa per la Madonna di Portosalvo, arrestato per “tentato omicidio” [VIDEO, NOMI e DETTAGLI]

12 agosto 2018 10:35

Al termine dei festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo a Parghelia, un uomo è stato aggredito alla testa da un ignoto, arrestato dai Carabinieri

Nella nottata passata, 12/08/2018, a Parghelia, al termine dei festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo, un 47enne pregiudicato del posto veniva aggredito in pubblica via da un ignoto che dapprima lo colpiva alla testa con una bottiglia e successivamente, con la vittima ormai a terra, sferrava calcio che ne provocava perdita di coscienza. Non pago di ciò, lo sconosciuto minacciava gli spettatori della violenza con un coltello a mezzaluna, dileguandosi per le vie limitrofe. Solo che tra questi vi era un carabiniere libero dal servizio che, postosi immediatamente all’inseguimento, avvertiva contemporaneamente i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tropea, che giunti sul posto, dapprima ne individuavano l’identità, il 44enne pregiudicato genovese Bagnato Gianluca, esito infine lo rintracciavano in evidente stato di ebbrezza alcolica. La perquisizione personale e domiciliare, svolte nell’immediatezza, permetteva ai militari di rinvenire il coltello a mezzaluna utilizzato nonché un ulteriore coltello, che i Carabinieri prontamente sequestravano. Il Bagnato, infine, veniva tratto in arresto per il reato di tentato omicidio in virtù delle gravi lesioni poste in essere nei confronti della vittima, considerando che le stesse per la gravità e le modalità di esecuzione dell’atto violento potevano essere potenzialmente mortali, ed associato alla Casa Circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.