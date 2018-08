15 agosto 2018 22:18

I vigili del fuoco hanno recuperato un 30enne che era rimasto bloccato su una parete rocciosa a Polizzi

L’elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo VVF di Catania – Fontanarossa – è decollato intorno alle ore 16.00 per recarsi in localitá Polizzi Generosa (Palermo) per soccorso a persona. Sul posto le squadre del comando provinciale di VVF Palermo e uomini del gruppo SAF. Il ragazzo è stato recuperato da personale Elisoccorritore con l’ausilio del verricello e si trova in buone condizioni. Il nome della persona soccorsa è Agliata Alessandro di anni 30.