Palermo: 50 euro a prestazione e turni da 12 ore, sequestrato centro massaggi a luci rosse

28 agosto 2018 20:31

La struttura in via Rosina Anselmi, a Palermo, è stata sequestrata dalla Polizia che ha fatto scattare le manette ai polsi di una cittadina cinese di 33 anni

Ufficialmente era un centro olistico, di fatto ai clienti invece che l’acquisto di oli e unguenti venivano proposte prestazioni sessuali. La struttura in via Rosina Anselmi, a Palermo, è stata sequestrata dalla Polizia che ha fatto scattare le manette ai polsi di una cittadina cinese di 33 anni, accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. A insospettire gli agenti del commissariato Porta Nuova l’insolito via vai di uomini a tutte le ore del giorno e della notte, che entravano nel palazzo dopo brevi telefonate e vi restavano per poco tempo. A confermare i sospetti degli investigatori anche alcuni clienti che hanno raccontato ai poliziotti prestazioni e tariffario. Quando gli agenti sono entrati nel centro hanno trovato due donne cinesi, una intenta a prostituirsi e l’altra titolare della struttura su cui confluivano le somme pagate dai clienti (50 euro a prestazione). La donna che offriva pratiche sessuali ha raccontato ai poliziotti di essere in Italia da alcuni anni ma a Palermo solo da pochi mesi e che a spingerla nel capoluogo siciliano era stato il miraggio di una lavoro come massaggiatrice in un centro specializzato gestito da una connazionale. Erano bastate poche settimane per far capire alla donna cosa, in realtà, si celasse dietro il paravento dei massaggi: la mercificazione del proprio corpo per 10/12 ore al giorno, a fronte di 800 euro al mese, con scampoli notturni per dormire e mangiare. La donna ha raccontato anche che la titolare l’avrebbe sostituita a breve: durante l’anno, infatti, nel centro si alternavano più ragazze forse per non rischiare di focalizzare troppo l’attenzione delle forze dell’ordine. (Adnkronos)