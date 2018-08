Messina: tutto pronto per l’Oscar del Calcio

17 agosto 2018 09:25

A Messina è tutto pronto per l’Oscar del Calcio: calcio d’inizio fissato per le ore 19

Si terrà venerdì 17 Agosto, a partire dalle 18.30, l’Oscar del Calcio organizzato da MessinaSportiva. Nell’occasione verrà presentato alla città il nuovo “Marullo” di Bisconte, dotato ora di un fondo in sintetico e ribattezzato “Despar Stadium”. Il Camaro ha investito somme ingenti nella rinnovata struttura di via Polveriera, che nella prossima stagione ospiterà, tra le altre, anche le gare casalinghe del Città di Messina neopromosso in D. L’evento segue idealmente quelli del Capo Peloro Resort (ottobre 2016) e del Monte di Pietà (maggio 2017). Una sfilata voluta dalla nostra Redazione per presentare ai messinesi i protagonisti del nostro calcio e premiare chi ha raccolto buoni risultati nella passata stagione. In tal senso, saranno assegnati dei premi speciali a pallanuoto e pallavolo. La serata sarà condotta da Francesco Straface e Roberta Casagrande. Sul terreno di gioco di Bisconte sfileranno ben sedici società, che si sono messe in luce nei principali campionati dilettantistici o con i rispettivi settori giovanili. Confermata la formula dell’ultima edizione: gli Oscar saranno consegnati dai giornalisti delle principali testate cittadine, cartacee, televisive e del web. Il clou sarà rappresentato ovviamente dall’amichevole tra l’ACR Messina, che parte con i favori del pronostico nel prossimo campionato di serie D, e il Camaro, pronto a

recitare il ruolo di outsider in Eccellenza. Calcio d’inizio fissato per le ore 19. Il costo del singolo tagliando sarà di 2,50 euro. L’incasso della serata sarà interamente devoluto in beneficenza a favore dell’associazione “Amici di Edy”, che sostiene la ricerca sulla distrofia muscolare di “Duchenne e Becker” e opera per migliorare le condizioni di vita complessive dei disabili e delle loro famiglie. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 17 dello stesso venerdì. Si suggerisce di raggiungere l’impianto con congruo anticipo, considerata la limitata dotazione di posti

auto. Ventidue le premiazioni previste. Confermata l’intitolazione di un Oscar all’indimenticato Mino Licordari, che sarà consegnato dal figlio Maurizio. Al termine della serata previsto il sorteggio di due maglie ufficiali, una dell’ACR Messina e una del Camaro, tra tutti coloro i quali avranno acquistato un biglietto della serata, che sarà quindi meglio conservare fino al termine dell’evento.