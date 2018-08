Operazione Terzo Livello. M5S: “Situazione inquietante a Messina”

2 agosto 2018 17:15

M5S: “L’inchiesta della procura di Messina svela un quadro inquietante, rimettere la questione morale al centro dell’agenda politica”

“Svela un quadro inquietante l’inchiesta della procura di Messina, che coinvolge imprenditori, ex rappresentanti dei vertici delle partecipate del comune di Messina e l’ex presidente del consiglio comunale della città dello Stretto, accusata di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati contro la pubblica amministrazione“. È quanto hanno dichiarato i deputati regionali siciliani del M5S Valentina Zafarana e Antonio De Luca, i parlamentari nazionali e i consiglieri comunali del M5S a Messina commentando l’operazione della Dia di quest’oggi. “Si tratta di un’indagine che ha diversi punti di contatto con altre già aperte dalla Procura e che rivela – aggiungono – intrecci e malaffare nella gestione della cosa pubblica. C’è una questione morale da rimettere al centro dell’agenda politica. Il M5S lo ha già fatto e continua a farlo tutte le volte che accende i riflettori sulla piaga del voto di scambio e sulla necessità di non candidare impresentabili nelle liste o tutte le volte che, in Sicilia, ha fatto appello all’invio degli ispettori dell’Osce per vigilare sul corretto svolgimento delle consultazioni elettorali“.