Nasce la Nuova Pallacanestro Messina: la formazione parteciperà alla serie D maschile

24 agosto 2018 18:47

Nasce la Nuova Pallacanestro Messina, formazione che parteciperà alla serie D maschile siciliana

Nuova Pallacanestro Messina, questo il nome della nuova società che nasce dall’amore per la pallacanestro di un appassionato come Carmelo Caruso e dalla volontà di mettere innanzi a tutto la passione per questo sport. Impegnato da oltre un decennio come dirigente nell’ambiente del basket peloritano, Caruso ha deciso di mettersi in gioco in prima persona nella costituzione di una nuovo team che ha scelto per la maglia i colori giallo e rosso, simboli della città dello Stretto.

La società, fresca di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro ha chiesto e ottenuto l’ammissione alla serie D, torneo che affronterà da matricola con grande rispetto ma anche con la volontà di fare bene. I giallorossi sono stati inseriti nel girone Sud assieme Aci Bonaccorsi, Azzurra Pozzallo, Basket Club Paternò, Basket School Gela, Girgenti Giants Agrigento, Grottacalda Piazza Armerina, Invicta Caltanissetta, Olympia Canicattì, Olympia Comiso e San Luigi Acireale. Il torneo comincerà nel mese di ottobre e le partite casalinghe verranno disputate al PalaTracuzzi di Messina. Con grande impegno la dirigenza ha lavorato durante l’estate per programmare al meglio il campionato, con l’obiettivo di allestire una squadra in grado di ben figurare in un torneo tradizionalmente ostico.