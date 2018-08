No al pedaggio a Villafranca (Me), Zuccarello scatena il web: “Deputati a Roma adesso facciano la loro parte”

25 agosto 2018 15:06

Zuccarello: “Sospendere immediatamente il pagamento del pedaggio a Villafranca per mancato servizio”

“Alcuni giorni fa, abbiamo proposto in rete un video denuncia sull’annosa e discussa diatriba riguardante il pedaggio del casello, situato a Ponte Gallo, erroneamente denominato Casello di Villafranca.

48 ore dopo, il video aveva ricevuto 2000 condivisioni e superato più di 50000 visualizzazioni. Le persone raggiunte sono state più di 150000 e, nonostante non si possa quantificare la visibilità anche di numerosi gruppi che, condividendo il video, hanno dato maggiore risalto alla questione, possiamo affermare che è stato visto da quasi tutti i cittadini Messinesi che hanno un account Facebook.

Ovviamente questi sono solo “numerini del web” come cantano i Negrita, e a noi, di Missione Messina, pur facendo molto piacere questo risultato, interessa passare dai numeri ai fatti.

Ricordiamo che questa battaglia dura da quasi 20 anni e il promotore è stato il consigliere Mario Biancuzzo, il quale ultimamente ha raccolto più di 9000 firme per l’abolizione dell’ingiusta TASSA, che i cittadini Messinesi sono costretti a pagare per entrare nel loro stesso territorio.

Possiamo però sentirci soddisfatti, in quanto, in seguito alla nostra denuncia e del lavoro web e grazie anche al nostro amico Mario Biancuzzo, abbiamo risvegliato l’animo di qualche politico, facendo tornare in auge la problematica, e di conseguenza qualcuno si è mosso. Un onorevole regionale, infatti, Antonio Catalfamo, unico a interessarsi della vicenda, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Adesso però non va lasciato solo.

Sicuramente ad oggi possiamo dire che tutti i deputati, sia Regionali sia Nazionali, che durante la campagna elettorale hanno promesso di interessarsi a questi problemi, ora che sono stati eletti hanno dimenticato le loro promesse, sparendo nel nulla e non rispondendo neanche se si tenta di risolvere un fatto concreto, come quello di abolire il pedaggio del casello di Ponte Gallo.

Noi di Missione Messina vorremmo porre l’attenzione sul “MANCATO SERVIZIO”, infatti, il tratto autostradale interessato dal pedaggio, dove il CAS esibisce proprietà, imponendo una tassa di € 1,20, è pressoché una “trazzera”: per svariati Km la carregiata si riduce ad una sola corsia e, se si è fortunati, non si rimane incolonnati per ore in code interminabili per arrivare a destinazione. Insomma, quello che vogliamo sottolineare è, che il servizio è totalmente ASSENTE, ma si continua a pagarne la tassa.

Noi di Missione Messina chiediamo a tutti i deputati Messinesi che il pagamento del pedaggio venga immediatamente SOSPESO, almeno finchè i lavori non verrano terminati e il servizio verrà ripristinato, nel contempo negli uffici preposti, potranno decidere se sopprimere o meno il casello di Ponte Gallo.

Oggi riteniamo giusta la SOSPENSIONE IMMEDIATA di questa TASSA per MANCATO SERVIZIO. Ricordiamo a tutti i nostri politici che non crediamo più alla “favoletta” che non è di loro competenza. Catania/Palermo costo zero, Catania-Siracusa costo zero, forse la deputazione catanese ha maggiore potere.

Vogliamo, inoltre, ricordare ai cittadini che sono stati eletti nel territorio Messinese che domani, quando torneranno a chiederci il voto, promettendo un impegno concreto e poi disinteressandosene, dovranno rispondere alla domanda: perchè non vi siete interessati di questo problema cittadino? Dov’eravate?

Chiediamo, inoltre, ai nostri deputati nazionali, di ogni colore politico, di sostenere l’iniziativa dell’abolizione e nelle more la sospensione immediata del pedaggio, interpellando il ministero delle infrastrutture, in quanto la tratta è tangenziale cittadina, perché ricade sul nostro territorio, l’uscita pertanto dovrebbe chiamarsi MessinaNord”- è quanto dichiara Santi Daniele Zuccarello, Presidente di Missione Messina.