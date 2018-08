Weekend negativo per la Nebrosport allo slalom quota mille

19 agosto 2018 21:34

Gara da lasciare alle spalle per la scuderia Nebrosport, che nel fine settimana del 18 e 19 agosto 2018 non riesce a brillare, in occasione della prima edizione dello Slalom Quota Mille. La kermesse, situata sul versante nord dell’Etna ed organizzata dall’associazione Passione e Sport, ha coinvolto un solo alfiere della compagine santangiolese. Si tratta di Antonio Furnari, presente ai nastri di partenza al volante di Clio Williams di classe N 2000. Prestazione da dimenticare per il driver novarese, costretto ad arrendersi alla dea bendata nel corso della prima manche ad un chilometro dallo start, a causa del cedimento del cambio.