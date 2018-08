‘Ndrangheta: arrestato boss latitante ricercato dal 2015, era nell’elenco dei più pericolosi [NOME e DETTAGLI]

18 agosto 2018 07:34

Arrestato boss latitante della ‘ndrangheta: era irreperibile dal 2015, ed era inserito nell’elenco dei ricercati più pericolosi

Gli investigatori dello Sco e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con il supporto della Polizia scientifica, hanno tratto in arresto a Cassano allo Ionio il latitante Luigi Abbruzzese, boss dell’omonima cosca, egemone nella Sibaritide.

L’uomo, 29enne, era irreperibile dal 2015, ed era inserito nell’elenco dei ricercati più pericolosi. Al momento della cattura aveva a disposizione 2 pistole, munizioni e un documento falso.

E’ stato condannato in appello a 20 anni per traffico di droga ed è destinatario di una misura cautelare.

I particolari della cattura saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10 in questura a Cosenza.