Migranti: la nave Diciotti lascia Lampedusa, rotta verso la Sicilia

20 agosto 2018 13:13

La nave Diciotti lascia Lampedusa, rotta verso la Sicilia: ancora nessuna ufficialità sul porto di sbarco

La nave Diciotti della Guardia costiera italiana con a bordo 177 migranti, da giorni ferma al largo di Lampedusa, si è mossa. “Da una ventina di minuti sta facendo rotta verso le coste della Sicilia” dice all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che stamani ha lanciato un appello al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per “superare una situazione inaccettabile nata da braccio di ferro che ha molto di politico e nulla di umanitario”. Ancora nessuna ufficialità sul porto di sbarco. “La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città“, dice all’Adnkronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha ricevuto la conferma da fonti ministeriali. (AdnKronos)