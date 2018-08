La Nave Diciotti ferma ancora a Catania, aperta un’indagine per sequestro di persona e arresto illegale

“La situazione a bordo è critica. Ci sono diversi casi di scabbia. E comunque, in base alle convenzioni internazionali e alla legge italiana, i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare”– è quanto dichiara il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dopoo aver ispezionato la nave Diciotti ancora ferma a Catania. La procura ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera.