Monitoraggi sul viadotto “Cannavino” in Calabria, chiuso un tratto della SS107

21 agosto 2018 22:00

Monitoraggi sul viadotto “Cannavino” in Calabria, chiuso per una notte un tratto della SS107 “silana crotonese”

Per il prosieguo dei programmati monitoraggi strumentali sul viadotto ‘Cannavino’, situato in corrispondenza del km 43,000 della strada statale 107 “Silana Crotonese” a Celico (CS), si rende necessaria una limitazione al traffico veicolare. Nel dettaglio, tra le ore 23.00 di mercoledì 22 agosto e le ore 6.00 di giovedì 23 agosto sarà chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Spezzano Sila/Casali del Manco e Rovito. I veicoli in transito sulla statale 107, provenienti da Cosenza e diretti a Celico e a Crotone dovranno prendere l’uscita obbligatoria al km 34,200 (svincolo di Cosenza) in direzione Casole Bruzio e Spezzano Piccolo con innesto sulla statale 107 al km 45,450. I veicoli provenienti da Crotone, dalla statale 107 e quelli locali provenienti da Celico e Spezzano della Sila e diretti a Cosenza dovranno prendere l’uscita obbligatoria al km 45,450 e proseguire in direzione Spezzano Piccolo, Casole Bruzio, Cosenza. Il personale Anas che stazionerà in prossimità delle interruzioni, sospenderà le operazioni di monitoraggio per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.