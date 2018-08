La Vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano in escursione nel Parco dell’Aspromonte

13 agosto 2018 13:16

La Vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Laura Molteni, in escursione nel Parco dell’Aspromonte, accompagnata dal Vice Presidente Domenico Creazzo e dalle Guide Ufficiali del Parco

La Vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Laura Molteni, in escursione nel Parco dell’Aspromonte, accompagnata dal Vice Presidente Domenico Creazzo e dalle Guide Ufficiali del Parco. La rappresentante dell’Amministrazione Milanese, in Calabria per partecipare ad alcune iniziative organizzate a Sant’Eufemia dall’Associazione “Aspromonte” del presidente Rositano, ha potuto ammirare ed apprezzare l’eccezionale bellezza di luoghi incontaminati e dal grande potenziale turistico. L’occasione della visita ha anche consentito un incontro istituzionale alla presenza dell’On. Laura Molteni, Vice Presidente del Consiglio comunale di Milano, del Vice Presidente del Parco, Domenico Creazzo e del Vice Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Riccardo Mauro, che hanno gettato le basi per una sinergia interistituzionale tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Città Metropolitana di Milano per elaborare possibili progettualità condivise, dagli scambi culturali ad iniziative collaterali. Nelle prossime settimane verrà creata una equipe di tecnici dei diversi Enti, coordinata dal Parco dell’Aspromonte per pianificare attività e progettualità comuni, di concerto con i sindaci Falcomatà e Sala, anche sul versante milanese. “Fondamentale questo approccio sinergico tra gli Enti – ha spiegato Creazzo- e tra Enti ed Associazioni, unico modo per portare avanti iniziative capaci di creare sviluppo culturale e socio-economico nel nostro territorio. Abbiamo già individuato insieme a Riccardo Mauro e all’Onorevole Molteni, alcune linee di intervento su cui i nostri tecnici potranno elaborare progettualità di ampio respiro, coniugando gli aspetti della rilevanza culturale con quelli della crescita economica dell’Aspromonte. Un ringraziamento all’associazione Aspromonte per aver organizzato questo incontro e all’associazione Magna Grecia, altra realtà importante del Nord Italia grazie alla quale, nel mese di settembre, il Parco dell’Aspromonte avrà una grande vetrina di promozione nel territorio di Milano”.