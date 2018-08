Missione Balcani per il Camping Club Sicilia di Messina

25 agosto 2018 18:44

Messina, in camper nei Balcani occidentali: “Un territorio per viaggiatori e non turisti”

Missione Balcani occidentali con la regia del prof. Salvatore Giannetto, socio storico del Club promotore e organizzatore del viaggio il Camping Club Sicilia Messina fondato nel 1982, presieduto dal prof. Domenico Santamaria, dopo una pausa di alcuni anni ha ripreso con i grandi viaggi all’estero.

Il 17 agosto è scattata l’operazione “Balcani Occidentali” e con una carovana di 10 Camper, 21 camperisti e 2 guide locali, il gruppo messinese è sbarcato, a Durazzo in Albania, per continuare in Macedonia e poi concludere in Montenegro; territori ricchi di fiumi, laghi e sorgenti, immersi in una natura incontaminata tutta da scoprire, solcate da catene montuose che si perdono all’orizzonte

L’itinerario pianificato si sta sviluppando in questi giorni e dopo lo sbarco di venerdì 17 agosto a Durazzo, si è proseguito per Berat, Valona, Passo di Logorà, Porto di Palermo, Butrino, Occhio Blu, Argirocastro Permet, Voskopoje, Korce, Lago di Ocrida, San Naum Ohrid, Tirana, Kruje, Ostrong, CanYon del fiume Tara nel Parco Nazionale Durmitor, Kotornjegusj, Cetinje e Scutari