A Cirò Marina la finalissima regionale di Miss Calabria 2018

24 agosto 2018 18:14

Si terrà in provincia di Crotone il 26 agosto la finale regionale di Miss Calabria 2018

La Finalissima Regionale che eleggerà Miss Calabria 2018 si terrà domenica 26 agosto a Cirò Marina (Crotone), nell’Area portuale, per il secondo anno consecutivo. L’evento sarà condotto da Savino Zaba e Roberta Morise (conduttori Rai), con Raffaella Salamina. La madrina d’eccezione sarà Miss Italia 1997 Claudia Trieste che torna nella sua “amata” Cirò Marina dopo ben 21 anni dalla sua elezione. Il presidente di giuria sarà l’avvocato Cataldo Calabretta.La serata è organizzata dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), in collaborazione con la Fondazione con il Cuore (istituita da Sabina Ceccacci e Serafina Sammarco), da anni impegnata a promuovere attività di sostegno per la ricerca scientifica e la cultura della prevenzione.