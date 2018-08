Migranti, Gip di Messina svela i retroscena: “Ecco come si organizzano le traversate”

30 agosto 2018 18:51

Il Gip di Messina spiega come funzionavano le traversate: ecco cosa scrive nel provvedimento di convalida di arresto dei 4 scafisti

“L’organizzazione di trafficanti di esseri umani della traversata dalla Libia alla Sicilia “era gestita da una rete di soggetti che, previo pagamento di denaro, convogliavano coloro che intendevano intraprendere il viaggio, mediante una serie di passaggi da un trafficante di esseri umani all’altro, verso il campo

sulle coste libiche gestito dall’eritreo Abdiselam dove i migranti permanevano anche per mesi, esposti alle violenze dei carcerieri, fino a quando venivano fatti imbarcare“- è quanto scrive il Gip di Messina spiegando il funzionamento del traffico di esseri umani nel provvedimento di convalida del fermo dei 4 scafisti, accusati di aver guidato l’imbarcazione poi soccorsa dalla guardia costiera a bordo della nave Diciotti. Ogni profugo soccorso a bordo della Nave Diciotti ha pagato per la traversata una somma che varia dai 2000 a i 4000 euro. Il viaggio era iniziato nella notte tra il 13 e il 14 agosto scorsi nei pressi di Bine Walid, in Libia. “Le somme– prosegue il Gip-erano organizzate agli organizzatori attraverso un meccanismo ben rodato: una volta caduti nelle mani dei loro aguzzini i migranti erano messi nella possibilità di contattare i propri parenti per comunicare loro che un referente del sodalizio si sarebbe presentato per riscuotere le somme dovute”, “I trafficanti, armati, erano soliti picchiare brutalmente coloro che non riuscivano a procurarsi quanto richiesto. I migranti, circa 200 erano stati raccolti sulla spiaggia e quindi fatti salire su dei gommoni, a gruppi di circa venti persone, per essere condotti sul barcone in legno, ormeggiato al largo, su cui avevano affrontato la traversata in totale assenza di sistemi di sicurezza“.