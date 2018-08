11 agosto 2018 12:40

Il senatore Magorno ha voluto ringraziare le persone che hanno soccorso i migranti sbarcati a Capo Bruzzano

”Nelle scorse ore un nuovo sbarco di migranti in Calabria che, ancora una volta, ha accolto senza esitazione un gruppo di persone in difficoltà. Grazie a chi si è impegnato a dare un sostegno concreto nelle operazioni di soccorso. #Restiamoumani”. Lo scrive su twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno, in relazione allo sbarco di migranti avvenuto nelle scorse ore a Capo Bruzzano (RC).

(AdnKronos)