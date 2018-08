Meteo Ferragosto, Italia divisa in due: maltempo in Calabria e Sicilia, caldo al Nord

15 agosto 2018 15:40

METEO– E’ un Ferragosto di maltempo al Centro/Sud Italia con piogge e temporali che stanno interessando dalle prime ore del mattino il basso Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria centro/settentrionale e tirrenica, e alcune zone della Sicilia tirrenica. Le temperature sono in picchiata con gli attuali +20°C a Napoli e Benevento, +19°C a Cosenza e Catanzaro, +18°C ad Avellino, +17°C a Vibo Valentia e Potenza, ma nel corso della giornata diminuiranno ulteriormente in tutto il meridione.

In Campania sono caduti fino al momento 33mm di pioggia a Capaccio, 25mm a Vico Equense, 17mm ad Anacapri, 13mm a Salerno, 11mm a Posillipo, 10mm a Napoli e Pozzuoli. In Calabria spiccano i 14mm di Tropea, mentre in Sicilia abbiamo nubifragi in atto nel messinese tirrenico con 44mm a San Fratello, 18mm a Brolo e Piraino, 9mm a Capo d’Orlando.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente, con forti temporali pomeridiani (vedi mappa Moloch dell’ISAC-CNR) soprattutto tra Puglia e Basilicata, ma anche su Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.Torna a splendere il sole al Nord (tranne la Romagna, dove sono in atto le ultime piogge residue ma migliorerà comunque nel pomeriggio) anche se comunque in tutta l’Italia settentrionale c’è un’aria piacevolmente fresca: le temperature minime sono state un po’ ovunque tra +17 e +18°C in pianura Padana e nelle zone interne del Centro, fino a +12/+13°C nei fondovalle alpini. Una pausa del gran caldo, che comunque tornerà nei prossimi giorni mentre al Sud proseguirà l’instabilità. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: