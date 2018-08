Allerta Meteo, altri due giorni di violenti temporali in Calabria e Sicilia

23 agosto 2018 15:04

Allerta Meteo, il maltempo continua a colpire l’Italia: oggi e domani ancora violenti temporali al Sud, nel weekend fenomeni violentissimi al Nord

Allerta Meteo persistente sull’Italia del Sud per i forti temporali che anche oggi e domani colpiranno gran parte del territorio. I fenomeni più estremi colpiranno la Sicilia centro/settentrionale e tirrenica tra oggi pomeriggio e domani, ma altri forti temporali colpiranno Sardegna, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Domani, inoltre, avremo nel pomeriggio/sera i primi forti temporali al Nord, in Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia: sarà solo un piccolo antipasto del maltempo estremo del weekend quando l’estate andrà definitivamente k.o. al Nord. Tra Sabato 25 e Domenica 26 Agosto, infatti, un brusco fronte freddo scivolerà dal nord Atlantico verso i Balcani facendo crollare le temperature di oltre 15°C al Nord Italia, portando persino la neve sulle Alpi oltre i 1.600/1.700 metri di quota. I fenomeni più estremi colpiranno la Lombardia nel pomeriggio di Sabato per poi estendersi al Nord/Est nella notte e nella giornata di Domenica, quando si verificheranno temporali violentissimi tra Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Alto il rischio di grandinate e tornado. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: