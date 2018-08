Allerta Meteo, il maltempo continua a flagellare la Calabria e la Sicilia: dopo la strage delle Gole del Raganello resta alto il pericolo

22 agosto 2018 12:48

Allerta Meteo, forti piogge e temporali al Centro/Sud: rischio di nuovi fenomeni estremi, massima attenzione dopo la strage delle Gole di Raganello

Allerta Meteo- Il maltempo continua a condizionare questa fine di Agosto al Sud Italia, mentre al Nord splende il sole e fa caldo con temperature che nelle Regioni del Nord/Est continuano a superare i +35°C ogni giorno. Uno scenario completamente differente rispetto alla situazione nelle Regioni meridionali, dove oltre al maltempo anche le temperature sono molto più basse, praticamente autunnali, inferiori ai +30°C nei valori massimi giornalieri persino sulle coste da ormai oltre una settimana.

Nel pomeriggio di oggi, Mercoledì 22 Agosto, avremo altri violenti temporali soprattutto tra Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo ma anche nelle zone interne della Sardegna, tra Toscana e Umbria e sulle Alpi centrali.

Domani, Giovedì 23 Agosto, il maltempo continuerà soprattutto al Centro/Sud tra Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Eloquenti le mappe dei modelli Moloch e Bolam dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’allarme per il verificarsi di nuovi fenomeni estremi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: