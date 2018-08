Allerta Meteo, è una Domenica di forte maltempo al Sud: violenti temporali pomeridiani in Sicilia, piogge anche in Calabria [DETTAGLI]

5 agosto 2018 15:24

Allerta Meteo per oggi, Domenica 5 Agosto 2018: violenti temporali pomeridiani in formazione al Sud e sulle Alpi, in Sicilia i fenomeni più estremi. Pioggia anche in Calabria

Allerta Meteo – Maltempo estremo anche oggi – Domenica 5 Agosto 2018 – dove, durante il pomeriggio, si formeranno violenti temporali pomeridiani su gran parte del Centro/Sud e nelle Regioni alpine, mentre continuerà a fare molto caldo al Nord Italia con temperature di oltre +35°C in molte località della pianura Padana e della Toscana. La Regione più calda sarà il Piemonte con picchi di +37/+38°C in pianura tra le 15:30 e le 18:00. Proprio in quel momento, in Sicilia avremo oltre dieci gradi in meno con violentissimi temporali che colpiranno in modo particolarmente pesante le zone interne dell’isola, scatenando vere e proprie alluvioni lampo (ci attendiamo oltre 100mm di pioggia, nelle zone già colpite ieri da pesanti bombe d’acqua). Possibili nuove grandinate e trombe d’aria come il tornado di ieri sera a Pantelleria, stavolta lungo le coste meridionali dell’isola. Forti temporali anche in Sardegna e, seppur meno estesi ma altrettanti forti, nelle altre Regioni del Centro/Sud.

Altri fenomeni temporaleschi estremi colpiranno la Tunisia e l’Algeria con piogge molto abbondanti, mentre continuerà a fare molto caldo in Spagna, Portogallo e Francia con temperature abbondantemente superiori ai +40°C. Addirittura in Francia per il caldo eccessivo sono state chiuse quattro centrali nucleari.

