Allerta Meteo, weekend di forte maltempo in Calabria e Sicilia: attenzione ai temporali pomeridiani di Sabato e Domenica

4 agosto 2018 13:22

Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo di oggi e domani in Calabria e Sicilia: temporali pomeridiani violentissimi, alto rischio di nubifragi, grandinate e trombe d’aria

Allerta Meteo – L’Italia vive un weekend di maltempo al Centro/Sud, mentre continua a fare molto caldo al Nord con temperature massime di oltre +35°C in pianura Padana. Attenzione ai fenomeni estremi provocati dai temporali pomeridiani al Centro/Sud: già ieri, Venerdì 3 Agosto, abbiamo avuto bombe d’acqua (a Matera la più forte), trombe d’aria e pesanti criticità dai Castelli Romani al Salento. Stamattina i temporali più forti stanno colpendo la Sardegna tirrenica, con trombe d’aria e nubifragi. Con il passare delle ore, però, altri temporali stanno interessando il Gargano e le Serre, in Puglia e Calabria. Sia oggi, Sabato 4 Agosto, che domani, Domenica 5 Agosto, avremo violenti temporali pomeridiani un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio e Campania.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: