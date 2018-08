Allerta Meteo, super caldo e violenti temporali: Agosto estremo, attenzione in Calabria e Sicilia

2 agosto 2018 15:35

Allerta Meteo, non solo caldo: attenzione ai violenti temporali in tutt’Italia e soprattutto in Calabria e Sicilia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tutti i dettagli

Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono verificati violenti temporali che hanno provocato danni, disagi e un netto calo termico. In Romagna, ad esempio, tra Ferrara e Ravenna, oggi in pieno giorno la temperatura è ferma a +25/+26°C, circa 12°C meno di ieri alla stessa ora, con la complicità di una compatta nuvolosità che sta provocando piogge a tratti intense.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente: mentre una grande ondata di caldo risalirà dal Nord Africa verso Spagna e Portogallo, l’Italia subirà il riflesso di spifferi freschi e instabili provenienti dai Balcani. Continuerà a fare caldo, soprattutto al Centro/Nord (decisamente più fresco invece al Sud), ma avremo marcata instabilità con piogge e temporali a tratti intensi.

Già oggi pomeriggio avremo fenomeni temporaleschi lungo tutta la dorsale appenninica e in modo particolare al Centro/Sud, tra le zone interne di Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma qualche temporale a tratti intenso interesserà anche l’Appennino emiliano e il Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Domani, Venerdì 3 Agosto, sin dal mattino il maltempo interesserà gran parte del Paese soprattutto al Sud, in Calabria, ma anche nelle zone interne dell’Appennino centro/meridionale dove nel pomeriggio i fenomeni diventeranno particolarmente intensi.

Nel weekend, tra Sabato 4 e Domenica 5 Agosto, l’instabilità si intensificherà ulteriormente in tutto il Centro/Sud e soprattutto tra Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. In modo particolare domenica pomeriggio in Sicilia c’è il rischio di fenomeni molto violenti, ma già ieri ci sono stati nelle zone interne dell’isola forti temporali con nubifragi e grandinate al punto che già il primo giorno di Agosto è stato caratterizzato dai fenomeni che condizioneranno anche i prossimi giorni.

