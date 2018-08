Messina, che fine ha fatto l’Avviso per il Centro Anziani di Villa Dante?

22 agosto 2018 21:05

Messina, le associazioni Fare per Cambiare e Sicilia Terra Nostra: “Ad oggi nessuna notizia sull’espletamento del bando per il Centro Anziani”

Era il 29 Giugno quando l‘Associazione Fare Per Cambiare e l‘Associazione Sicilia Terra Nostra decidevano, insieme, di partecipare all’Avviso Pubblico di Assegnazione in Gestione del Centro Anziani di Villa Dante a Messina, l’Avviso prevede la Gestione triennale non rinnovabile ed a titolo gratuito del Centro, al netto della presentazione di un progetto di gestione del medesimo Centro, progetto di gestione che con ratio ed impegno le due Associazioni hanno presentato, immaginando il Centro come luogo ricreativo e punto di riferimento per il quartiere. L’Avviso si è chiuso il 9 Luglio, ma ad oggi nessuna notizia circa il suo espletamento.

“Dal 9 Luglio ad nulla è dato sapere delle sorti dell’Avviso, nessuna notizia circa il suo espletamento né tantomeno sulla conseguenziale apertura delle buste con le offerte presentate allo scadere dei termini, secondo quanto ci è dato sapere si attende una Delibera di Giunta che dia mandato all’Ing. Zaccone (Dirigente d’Area e Responsabile del procedimento) di procedere. A pagarne gli scotti sono anzitutto i cittadini, in particolare Anziani e Giovani (categorie assai a rischio e particolari, che non hanno luoghi di riferimento all’interno ne del quartiere ne della città) che vedono giorno dopo giorno il Centro cadere nel totale degrado dopo anni di lotte perché fosse riqualificato, a pagare gli scotti di questo immobilismo sono anche le Associazioni presentatrici che con impegno di forze, tempo e denaro hanno deciso di scendere in campo nel realizzare un luogo di rilancio per la città con annessi oneri, ne paga le conseguenze un intero quartiere che ancora una volta vede la soluzione ad un passo senza riuscire a raggiungerla, ne paga le conseguenze un intera città che da un idonea gestione di quel Centro potrebbe giovarne in tutti i termini assieme all’intera area di Villa Dante, uno dei pochi spazi verdi della città. oggi– commentano gli attivisti- nulla è dato sapere delle sorti dell’Avviso, nessuna notizia circa il suo espletamento né tantomeno sulla conseguenziale apertura delle buste con le offerte presentate allo scadere dei termini, secondo quanto ci è dato sapere si attende una Delibera di Giunta che dia mandato all’Ing.(Dirigente d’Area e Responsabile del procedimento) di procedere. A pagarne gli scotti sono anzitutto i cittadini, in particolare Anziani e Giovani (categorie assai a rischio e particolari, che non hanno luoghi di riferimento all’interno ne del quartiere ne della città) che vedono giorno dopo giorno il Centro cadere nel totale degrado dopo anni di lotte perché fosse riqualificato, a pagare gli scotti di questo immobilismo sono anche le Associazioni presentatrici che con impegno di forze, tempo e denaro hanno deciso di scendere in campo nel realizzare un luogo di rilancio per la città con annessi oneri, ne paga le conseguenze un intero quartiere che ancora una volta vede la soluzione ad un passo senza riuscire a raggiungerla, ne paga le conseguenze un intera città che da un idonea gestione di quel Centro potrebbe giovarne in tutti i termini assieme all’intera area di Villa Dante, uno dei pochi spazi verdi della città.

Ci chiediamo- proseguono- il perché di questo immobilismo, ci chiediamo il perché non perseguire e completare un bando che è stato frutto di aspre lotte durate diversi anni e che finalmente rappresenta la soluzione ideale rispetto alle esigenze dei cittadini e di chi frequenta quel luogo, e non possono di certo far stare sereni le dichiarazioni della Giunta riguardo l’Area di Villa Dante pur consci della mancanza di riferimenti diretti ed espliciti al Centro Anziani“.