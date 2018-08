Messina, la Vara e lo spettacolo della “girata”: grande emozione per l’arrivo del carro votivo a Piazza Duomo

15 agosto 2018 20:50

Messina e lo spettacolo della Girata: la Vara arriva a Piazza Duomo

Compiuta con successo la manovra più difficile della processione della Vara a Messina. Nonostante la stanchezza, i tiratori e i timonieri sono riusciti senza particolari intoppi a condurre il carro votivo verso via Primo Settembre. La Vara percorrerà il basolato lavico per arrivare a Piazza Duomo, dove è atteso il discorso alla città dell’Arcivescovo Accolla. Per compiere la delicata manovra è richiesta una precisione certosina, tutto deve svolgersi nella massima sicurezza. La girata è il momento più atteso della processione, Piazza Duomo al momento è popolatissima, tra la gente anche i consiglieri e tutta l’Amministrazione comunale.

Entusiasta il neo sindaco di Messina che quest’anno per la prima volta partecipa alla processione con la fascia di primo cittadino: “La Vara è una processione magica, che richiede collaborazione. Tutti dobbiamo essere coordinati e lavorare in sinergia“- ha detto riferendosi anche alla situazione della città, con particolare riferimento al risanamento e al programma da sindaco per il riscatto morale ed etico della città.