Messina, Piazza Duomo gremita per l’arrivo della Vara

15 agosto 2018 21:17

Il carro votivo è stato accolto da una Piazza Duomo gremita: Monsignor Accolla ha pronunciato il suo discorso alla città di Messina

Il cippo della Vara inizia ad essere smontato e la bara con la Madonna dormiente è già stata spostata dal carro votivo. A Messina si è conclusa con successo l’edizione 2018 della processione in onore dell’Assunta. La Vara è stata accolta da una Piazza Duomo gremita, piazza da cui, come da tradizione, l’Arcivescovo di Messina ha pronunciato il suo discorso alla città. Monsignor Accolla ha dedicato gran parte del suo messaggio ai giovani, affinché “tutti i ragazzi si mettano in ascolto della parola di Dio“. I festeggiamenti in onore dell’Assunta si avviano quindi alla conclusione, attesi alle 23 gli immancabili fuochi pirotecnici.

