Messina, oggi è il giorno della Vara: la città rinnova la devozione all’Assunta

15 agosto 2018 13:00

A Messina è il giorno della Vara: la città in festa per l’Assunta

Conto alla rovescia a Messina per i festeggiamenti in onore dell’Assunta. Questo pomeriggio alle 18:30 da Piazza Castronovo, al grido di Viva Maria, i tiratori, timonieri e fedeli porteranno in corteo il carro votivo della Vara, che percorrerà via Garibaldi, la via Primo Settembre per arrivare a Piazza Duomo, dove Monsignor Accolla farà il suo discorso alla città. Prevista la tradizionale sosta davanti la sede della Prefettura, con i fuochi d’artificio dal forte San Salvatore e l’ omaggio del Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi. Il carro votivo farà sosta anche davanti Piazza Unione Europea, dove ha sede Palazzo Zanca, per poi proseguire verso via Primo Settembre per la suggestiva “girata”. I festeggiamenti si concluderanno alle 23 con l’immancabile spettacolo pirotecnico.

L’Amministrazione comunale per la giornata di oggi ha disposto, dalle 7 alle 17, il divieto di transito anche nella parte centrale di piazza Castronovo, garantendo lo svolgimento della circolazione veicolare nell’anello esterno della piazza, con senso rotatorio antiorario. Sempre dalle 17 alle 21 sarà poi istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia (con limitazione, per motivi di sicurezza, del servizio tranviario nella tratta via Bonino – piazza della Repubblica, dalle 17 sino al termine della giornata). I veicoli provenienti in direzione nord – sud, in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede tranviara che attraversa l’isola spartitraffico al centro dell’intersezione per continuare la marcia in via Vittorio Emanuele II a sud dell’intersezione con il viale Boccetta. Le intersezioni della via Vittorio Emanuele II, in corrispondenza di viale Boccetta e piazza Unità d’Italia, saranno presidiate dal Corpo di Polizia municipale per garantire in sicurezza il doppio senso di circolazione e le zone interdette al transito veicolare saranno delimitate con collocazione di transenne e di mezzi pesanti.