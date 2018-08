Messina, evade dai domiciliari e tenta un colpo nella stazione di servizio a Tremestieri: arrestato 40enne

16 agosto 2018 12:46

La Polizia Stradale di Messina ha arrestato in flagranza di reato il 40enne, l’uomo era evaso dai domiciliari

Nella serata di ieri, i poliziotti della Polizia Stradale di Messina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 40enne messinese che stava consumando un furto all’interno dell’area di servizio Tremestieri Ovest. Lo stesso, dopo essersi disfatto del braccialetto elettronico, evadeva dalla detenzione domiciliare e, con l’ausilio di strumenti atti allo scasso, cercava di perpetrare il furto ma veniva fermato, bloccato e tratto in arresto. Nella giornata di oggi, l’arrestato sarà processato per direttissima.