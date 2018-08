Baracche a Messina: Matilde Siracusano sostiene De Luca

31 agosto 2018 20:16

Siracusano commenta la seduta di fuoco ieri in consiglio comunale: “Plauso al sindaco di Messina, dai consiglieri nessuna proposta costruttiva”

Anche al deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano commenta la seduta di fuoco ieri in consiglio comunale e durante la quale il sindaco di Messina ha minacciato le dimissioni. Di seguito le dichiarazioni della deputata che ieri era presente in aula:

“Ieri sera ho assistito alla seduta del Civico Consesso messinese con grande sorpresa. Sorpresa nel non leggere negli interventi contrapposti alla proposta dell’amministrazione, sulla costituzione dell’agenzia comunale per il risanamento, alcuna critica effettivamente costruttiva, a mio avviso. Ho accolto con piacere l’invito a prendere parte all’incontro e ringrazio la Presidenza del Consiglio per aver coinvolto la deputazione che, mi auguro, potrà in futuro essere nuovamente chiamata in causa per dibattere su temi così importanti. Voglio rivolgere pubblicamente all’On. Cateno De Luca Sindaco un plauso per l’audacia e il coraggio dimostrati nell’avanzare in tale direzione, impegnandosi subito in modo concreto per venire a capo di una situazione drammatica che si trascina da un tempo inammissibile. Avrei ascoltato con interesse proposte alternative che non mi pare siano arrivate dall’opposizione che si è appigliata ad argomenti che ho trovato francamente inconsistenti, quali l’assenza dell’assessore Falcone, che aveva abbondantemente e chiaramente manifestato le ragioni di tale mancanza, in una missiva indirizzata alla Presidenza del Consiglio comunale.