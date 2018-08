Messina, i sindacati incontrano i capigruppo al Consiglio comunale

2 agosto 2018 17:24

Cgil, Cisl e Uil Messina incontrano i capigruppo al Consiglio comunale: avviato un percorso di confronto continuo sui temi sociali e occupazionali

La disponibilità a un confronto continuo e costante per approfondire i temi legati al lavoro, all’occupazione e alle condizioni sociali della città. È questo quanto concordato al termine dell’incontro tra i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodi, con i Capigruppo tenutosi questa mattina nell’aula del Consiglio Comunale alla presenza del presidente del Consiglio, Claudio Cardile.

Il segretario generale della Cgil, Giovanni Mastroeni, ha inizialmente fatto un quadro generale sulle partecipate ricordando come “la città viva una fase di crollo sociale, economico, con i dati peggiori di tutta la Sicilia. È necessario – ha detto – aprire un confronto su come dare risposte per il miglioramento delle condizioni socio-economiche di Messina, una città che rischia di andare ancora indietro e questo porterebbe a un problema di tenuta sociale”.

“Le condizioni della nostra città e del lavoro che, soprattutto, non c’è impongono una attenzione particolare – ha aggiunto il segretario generale della Cisl, Tonino Genovese – Auspichiamo un’azione pro attiva del Consiglio comunale e delle Commissione nella consapevolezza che molti provvedimenti riguarderanno il funzionamento della macchina amministrativa e il mantenimento o meno dei servizi alla comunità attraverso aziende e società. C’è bisogno di tutela sociale e per questo siamo pronti a dare un contributo di conoscenza e competenza, di valutazione e proposte, in un confronto sereno nel merito senza pregiudizi e senza prevaricazioni. Siamo convinti – ha continuato Genovese – che serve tutelare la buona occupazione, non quella assistenziale o parassitaria, valorizzando competenze e professionalità, qualificando e riqualificando il personale, senza caccia alle streghe. Ci sono condizioni per mettere a sistema la macchina amministrativa e i servizi”.

“Il Consiglio comunale – ha sottolineato il segretario generale della Uil, Ivan Tripodi – sarà un punto nevralgico dell’azione politica nei prossimi anni e sicuramente è un contropotere sugli atti del sindaco. Siamo pronti, quindi, a confrontarci, non ad essere convocati per ricevere comunicazioni. Il prossimo 19 settembre sarà una data cruciale perché è prevista l’udienza sul caso di Messinambiente e questa potrebbe condizionare tutto il percorso futuro. Come sindacati vogliamo dare una mano a questa città sulle questioni strategiche e per il futuro. Autorità Portuale e Zes rappresentano delle opportunità che non possono rimanere lettera morta, servono impegni seri che diano alla città di Messina la possibilità di uno sviluppo vero e duraturo“.

“Siamo disponibili in qualsiasi momento ad ascoltare i sindacati sulle questioni fondamentali dei servizi e delle questioni della nostra città – ha concluso il presidente del Consiglio comunale, Claudio Cardile – coinvolgeremo Cgil, Cisl e Uil con incontri futuri quando avremo, carte alla mano, delibere su cui approfondire aspetti tecnici e conseguenze sui temi del lavoro”.