Serie D: il Messina lavora sulla tattica

25 agosto 2018 17:15

Serie B: subito ritmi alti per Pietro Infantino che anche nel suo secondo giorno da allenatore del Messina ha fatto svolgere ai giallorossi una doppia seduta sul terreno dello stadio San Filippo

Gruppo diviso in due per curare meglio la fase difensiva e quella offensiva. Subito ritmi alti per Pietro Infantino che anche nel suo secondo giorno da allenatore del Messina ha fatto svolgere ai giallorossi una doppia seduta sul terreno dello stadio San Filippo. In mattinata la squadra ha svolto un lavoro di forza accompagnato poi dall’assimilazione del nuovo schema tattico che il tecnico e lo staff hanno intenzione di attuare, quel 3-4-3 che è nelle corde di Infantino e che adesso deve essere modellato per il Messina. Nel pomeriggio squadra in campo per un lavoro di resistenza, poi il gruppo è stato diviso in due con Nunzio Dario Di Dio che ha curato con gli attaccanti la parte offensiva e il mister che ha seguito la fase difensiva e del centrocampo. Quindi i due gruppi sono stati riuniti per mettere in pratica gli schemi provati separatamente. Oggi nuova doppia seduta per i giallorossi, che domenica godranno di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio.