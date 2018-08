Messina rivive lo sbarco di Don Giovanni d’Austria: ecco gli appuntamenti in città

10 agosto 2018 17:06

Gli appuntamenti della X edizione di Messina in Festa sul Mare di sabato 11 agosto

Il primo appuntamento istituzionale della X edizione di “Messina in Festa sul Mare”, si è svolto con il Commissario dell’Autorità Portuale di Messina Antonino De Simone; gli ospiti sono stati accolti negli uffici siti lungo la Cortina del Porto, dal Segretario Generale dott. Ettore Gentile e dalla dott.ssa Maria Cristiana Laurà. La delegazione composta dal prof. Vincenzo Caruso, dal Vicesindaco di Lepanto, Cristos Salamuras, l’a.d. della Marco Polo System di Venezia, Pietrangelo Pettenò e da altri addetti ai lavori, ha voluto intraprendere un dialogo costruttivo per pianificare dopo due lustri di attività, una sinergia che porti alla crescita turistica e culturale di Messina e dell’intero Network “Sulle Rotte di Lepanto”.

Il Vicesindaco di Lepanto, Cristos Salamuras, ha avuto parole di elogio per l’operato dell’Associazione Aurora, per il Direttore Artistico Caruso e per il suo team: “Quando vengo a Messina mi emoziono sempre, questa città mi da delle sensazioni uniche, vi distingue la grande accoglienza, la concretezza e la grande cultura storica, noi di Lepanto e tutto il Network siamo cresciuti, in questi dieci anni anche grazie a Messina”.

L’a.d. della Marco Polo System di Venezia, Pietrangelo Pettenò, si è soffermato sulla necessità di pianificare progetti capaci di attirare fondi europei: “Stiamo lavorando già da tempo i due lustri di attività e il coinvolgimento della rete europea del Network ci fanno sperare bene, la strada è questa e nel breve promuoveremo un primo progetto turistico storico culturale, che ci darà le giuste risorse, linfa vitale per le nostre attività”. Il prof. Caruso ha ringraziato il Commissario De Simone l’Autorità Portuale: “Abbiamo voluto incontrarvi per primi, perché voi siete stati tra i primi, dieci anni fa, a credere nel nostro progetto, consentendoci di valorizzare il territorio dal punto di vista storico, culturale e turistico; a Voi il grazie di Messina e del Network “Sulle Rotte di Lepanto”.

La delegazione a seguire ha raggiunto la Camera di Commercio, per incontrare il Presidente Ivo Blandina e visitare la mostra d’arte contemporanea “Cuore Mediterraneo – il mare sa tutto, il mare ha visto tutto”, organizzata dal team di Mutualpass e curata da Luigi Mondello. Alla delegazione si è aggiunto il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, insieme agli assessori Dafne Musolino e Giuseppe Scattareggia. Il Sindaco De Luca ha salutato gli ospiti, la delegazione straniera e si è soffermato con gli artisti a visionare e scoprire le singole opere, diverse negli stili, ma originali.

Gli appuntamenti di sabato 11 agosto inizieranno alle ore 11.00, con l’incontro istituzionale tra il Sindaco di Messina on. Cateno De Luca, il Vicesindaco di Lepanto, Cristos Salamuras e l’a.d. della Marco Polo System di Venezia, Pietrangelo Pettenò. Alle ore 17.30 a Piazza Municipio scalinata di Palazzo Zanca, l’uscita del Senato e della Nobiltà messinese dal Palazzo Municipale e la partenza del Corteo storico terrestre lungo via Garibaldi fino al porticciolo Marina del Nettuno.

Alle ore 17.40 dalla Rada di Grotte la partenza del Palio delle Contrade Marinare, “Don Giovanni d’Austria – Trofeo Città di Messina”, organizzato in collaborazione con la Lega Navale di Messina e le Contrade Marinare della Riviera.

Ore 18.00 alla passeggiata a mare, arrivo del Palio delle Contrade e a seguire, l’arrivo del Corteo Storico-Navale, con la partecipazione delle Unità Navali Istituzionali – Gruppo Aeronavale e Stazione Operativa Navale GdF, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Comando Vigili del

Fuoco, Comando Interregionale e Provinciale Carabinieri, Polizia di Stato, Rimorchiatori “Picciotto Capieci”, Istituto Nautico “Caio Duilio” e imbarcazioni delle Marinerie di Messina, Catona e Siracusa.

Il Corteo Terrestre e Navale dopo una spettacolazione fatta nel porto con attori, figuranti e sbandieratori si dirigerà a Piazza Municipio, con l’ingresso trionfale e il saluto del Senato Messinese a Don Giovanni d’Austria, previsto alle ore 19,45. Seguiranno la premiazione dei vincitori del Palio, i saluti istituzionali e il tanto atteso spettacolo serale, il Cunto dei Cunti “Il titanico scontro tra Don Giovanni e Alì Pashà raccontato da Miguel Cervantes” a cura di Gaspare Balsamo.