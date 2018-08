Messina: a Monforte San Giorgio festeggiamenti in onore al Sacro Capello di Maria

25 agosto 2018 12:33

A Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, sono previsti festeggiamenti in onore al Sacro Capello della Vergine Maria

Come ogni anno il Comitato festeggiamenti e la parrocchia San Giorgio Martire col contributo di tutta la comunità monfortese organizzano “A FESTA DU CAPIDUZZU”, festa millenaria che lega fede e folklore. Tradizione vuole che il sabato antecedente la prima domenica del mese di settembre la teca con all’interno il Sacro capello della Vergine Maria parta in processione dal santuario di Crispino (Pellegrino) per giungere a Monforte dove verrà custodita nella chiesa madre. Per l’evento accorrono centinaia di fedeli che con le loro torce illuminano la strada al passare del simulacro, seguiti da numerosi suonatori di cornamuse flauti e tamburelli che accompagnano a ritmo di musica tutta la processione. A seguire in piazza si tiene la tradizionale “Maccarrunata Du Capiduzzu” momento di ristoro per i numerosi fedeli giunti in processione che possono degustare i piatti tipici della cucina monfortese, allietati da canti e balli della tradizione siciliana eseguiti da piccole orchestrine e da gruppi folkloristici.