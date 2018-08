Risanamento a Messina: “A che punto è la sanatoria per gli inquilini abusivi?”

29 agosto 2018 10:09

Il consigliere Cacciotto: “Iacp e Comune di Messina emanino una circolare con le linee guida”

Il consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Messina, Alessandro Cacciotto in data odierna ha inoltrato all’I.A.C.P. della Provincia di Messina una missiva con la quale ha chiesto se è stato, da parte dell’Ente Regionale, predisposto tutto quanto necessario al fine di procedere alla regolarizzazione di tutti quei cittadini che, avendo occupato un’abitazione senza titolo, un alloggio di E.R.P. al 31 dicembre 2017, possono, ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 8/2018, procedere a sanare la loro posizione.