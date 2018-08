Risanamento a Messina, Pergolizzi: “Alloggi Iacp non bastano, sanatoria dà diritto anche alle famiglie abusive”

23 agosto 2018 18:49

Risanamento a Messina, il consigliere Pergolizzi: “Disponibilità di alloggi Iacp esigua, anche le famiglie che hanno occupato un immobile possono diventare assegnatarie”

In merito alle recenti notizie circa la presunta disponibilità di alloggi dello IACP, nell’ambito delle

aree di risanamento a Messina, potenzialmente sufficienti a soddisfare il bisogno di unità immobiliari

al fine di consentire l’auspicato sbaraccamento, il consigliere Nello Pergolizzi (LiberaMe), precisa quanto segue:

“L’Assemblea Regionale Siciliana nell’ambito della Finanziaria 2018, ha approvato all’unanimità delle

forze politiche presenti e senza alcun emendamento, la sanatoria per tutti coloro che hanno occupato

abusivamente una casa popolare. Il provvedimento contenuto all’articolo 72 della stessa, ha esteso al 31 dicembre 2017 la possibilità di sanare la posizione di coloro che avevano occupato una casa di edilizia pubblica.

In sostanza, le famiglie che hanno occupato un immobile di edilizia pubblica prima del 31 dicembre

2017 e che comunque hanno i requisiti di legge per l’inserimento nelle graduatorie di assegnazione, possono divenire assegnatarie a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni di Legge e con riferimento ai

presupposti necessari, pagando con un piano rateale decennale gli importi arretrati e potendo quindi anche

godere del diritto di riscatto“.

“Senza entrare nel merito della bontà della suddetta previsione normativa- conclude Pergolizzi- risulta oltremodo

evidente che a seguito della norma sopracitata la disponibilità di alloggi IACP risulterà veramente esigua

rispetto alle reali esigenze derivanti dalle problematiche abitative ed agli interventi di risanamento delle

aree degradate della nostra città”.