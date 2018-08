Baracche a Messina, Gioveni: “L’ultimo censimento sulle zone di Risanamento risale a 16 anni fa”

25 agosto 2018 14:49

Messina, il consigliere comunale Libero Gioveni: “creare una nuova e reale geografia urbana del Risanamento 2018″

“Se l’ultimo censimento effettuato nel 2002 nelle zone di Risanamento è vecchio di 16 anni, non è da meno l’ultima delibera del Consiglio Comunale che disegna val piano particolareggiato in queste aree, vecchia di ben 24 anni essendo risalente al lontano 1994!” Il consigliere comunale del Pd Libero Gioveni interviene anche sulla necessità d

i ridisegnare le geografia dei nuovi ambiti di Risanamento in quanto quella delibera consiliare che li aveva costituiti è ormai fin troppo obsoleta.

“L’attuale dibattito sul Risanamento che ci auguriamo sfoci finalmente nella tanto auspicata inversione di rotta con l’integrale sbaraccamento voluto dal sindaco De Luca – afferma Gioveni – offre anche lo spunto per valutare di ridurre i 7 Ambiti stabiliti nella delibera 10/C che dopo 24 anni appaiono superati a seguito degli interventi già effettuati e alle assegnazioni di alloggi avvenute negli anni”.

“Non ha più senso – prosegue il consigliere – tenere in piedi Ambiti con zone già risanate, meglio senz’altro accorparli riducendo appunto gli stessi Ambiti d’intervento e, in base alle necessità, stabilire delle nuove priorità alla luce del

le relazioni che tutti i destinatari dell’ordinanza sindacale (ASP compresa) produrranno!

“Se censimento accurato si deve fare, se analisi del rischio di deve eseguire, se valutazione attenta dei requisiti anagrafici e territoriali dei nuclei si deve effettuare – insiste l’esponente del Pd – si facciano quindi anche e soprattutto per creare una nuova e reale “geografia urbana del Risanamento 2018”, affinché anche la nuova e costituenda Agenzia del Risanamento possa lavorare con dati certi e una mappatura aggiornata”.

“Pertanto – conclude Gioveni – auspico che questo Consiglio Comunale, unico competente a stabilire i nuovi Ambiti e le priorità di intervento, possa essere ricordato anche per aver “ridisegnato”, a distanza di 24 anni, un nuovo piano particolareggiato del Risanamento, ovviamente di breve durata”.