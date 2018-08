Messina, avviso shock al Policlinico: “Lavatevi prima delle visite”

20 agosto 2018 14:04

Primario del Policlinico di Messina avvisa i pazienti con un messaggio shock fuori dal suo studio: “Lavatevi prima delle visite, sempre apprezzata l’ascella lavata”

Scatta la polemica a Messina per il caso del primario del Policlinico, che ha affisso fuori dalla porta della sala visite un cartello con cui invita i pazienti a presentarsi con la biancheria e scarpe pulite e a lavarsi prima di recarsi dal medico. “Cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro, prima di entrare– si legge nell’avviso-non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia. Ricordiamo che e’ sempre apprezzata l’ascella lavata“. Il cartello è stato subito notato e posto all’attenzione della direzione del Policlinico. “Trovo davvero indecoroso questo modo di fare, perfettamente parificabile all’operato della capotreno di TreNord che qualche giorno fa, dall’altoparlante, ha intimato agli ‘zingari’ di smetterla di ‘rompere i coglioni’. Non siete ancora a questo livello, al Policlinico di Messina, ma mi pare che poco ci manchi“- ha commentato la donna che ha informato la direzione ospedaliera.